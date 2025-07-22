Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили организованную наркогруппировку, которая продавала запрещенные вещества во всех регионах государства. Известно, что в группу входило девять человек. Они организовали производство в нарколабораториях. Затем альфа-PVP и амфетамин они продавали во всех областях.

Известно, что за месяц злоумышленники производили около 50 килограммов "товара". Это по ценам "черного рынка" более 7 миллионов гривен.

"В целом, по результатам спецоперации, правоохранители обнаружили и изъяли наркотиков более чем на 55 миллионов гривен по ценам "черного" рынка. Полицейские задержали девять участников преступной группировки и сообщили им о подозрении", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили молодого парня, который торговал психотропами через соцсети. Во время обысков у него нашли более килограмма наркотиков, расфасованных в специальные пакеты.