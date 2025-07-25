Стоимость жизни: стало известно, какие города в Украине самые дорогие
Эксперты подсчитали стоимость жизни в Украине. Стало известно, в каких пяти городах самые большие показатели
Об этом сообщает thepage, передает RegioNews.
Пять украинских городов вошли в рейтинг "Индекс стоимости жизни 2025". Это Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Индекс учитывает стоимость аренды жилья, продуктов, транспорта, коммунальных услуг и другие расходы, связанные с повседневной жизнью. У этих городов показатели следующие:
- Харьков - 26.2;
- Одесса - 27.5;
- Львов - 27.5;
- Днепр - 29.7;
- Киев - 30.7.
Ориентировочно ежемесячно один человек на жизнь (без учета арендной платы) тратит в этих городах:
- Киев - 23 009 грн;
- Львов - 20 157 грн;
- Днепр - 21 855 грн;
- Харьков - 19 848 грн;
- Одесса - 20 270 грн.
Напомним, что ранее в Украине возросла стоимость аренды квартир. Лидерами удорожания оказались Одесса и Киев. В Одессе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 38% до 11 тысяч гривен в месяц. При этом в столице средняя стоимость аренды "однушки" составляет 18,3 тысячи гривен. Это удорожание на 14%.