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Об этом сообщает thepage, передает RegioNews.

Пять украинских городов вошли в рейтинг "Индекс стоимости жизни 2025". Это Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Индекс учитывает стоимость аренды жилья, продуктов, транспорта, коммунальных услуг и другие расходы, связанные с повседневной жизнью. У этих городов показатели следующие:

Харьков - 26.2;

Одесса - 27.5;

Львов - 27.5;

Днепр - 29.7;

Киев - 30.7.

Ориентировочно ежемесячно один человек на жизнь (без учета арендной платы) тратит в этих городах:

Киев - 23 009 грн;

Львов - 20 157 грн;

Днепр - 21 855 грн;

Харьков - 19 848 грн;

Одесса - 20 270 грн.

Напомним, что ранее в Украине возросла стоимость аренды квартир. Лидерами удорожания оказались Одесса и Киев. В Одессе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 38% до 11 тысяч гривен в месяц. При этом в столице средняя стоимость аренды "однушки" составляет 18,3 тысячи гривен. Это удорожание на 14%.