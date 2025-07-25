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25 июля 2025, 03:40

Стоимость жизни: стало известно, какие города в Украине самые дорогие

25 июля 2025, 03:40
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Эксперты подсчитали стоимость жизни в Украине. Стало известно, в каких пяти городах самые большие показатели

Об этом сообщает thepage, передает RegioNews.

Пять украинских городов вошли в рейтинг "Индекс стоимости жизни 2025". Это Киев, Днепр, Львов, Одесса и Харьков. Индекс учитывает стоимость аренды жилья, продуктов, транспорта, коммунальных услуг и другие расходы, связанные с повседневной жизнью. У этих городов показатели следующие:

  • Харьков - 26.2;
  • Одесса - 27.5;
  • Львов - 27.5;
  • Днепр - 29.7;
  • Киев - 30.7.

Ориентировочно ежемесячно один человек на жизнь (без учета арендной платы) тратит в этих городах:

  • Киев - 23 009 грн;
  • Львов - 20 157 грн;
  • Днепр - 21 855 грн;
  • Харьков - 19 848 грн;
  • Одесса - 20 270 грн.

Напомним, что ранее в Украине возросла стоимость аренды квартир. Лидерами удорожания оказались Одесса и Киев. В Одессе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 38% до 11 тысяч гривен в месяц. При этом в столице средняя стоимость аренды "однушки" составляет 18,3 тысячи гривен. Это удорожание на 14%.

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