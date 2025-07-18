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В Украине снова выросла стоимость аренды квартир. При этом лидерами подорожания оказались крупные города – Одесса и Киев

Об этом сообщает agroreview, передает RegioNews.

В Одессе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 38% до 11 тысяч гривен в месяц. Если говорить о двухкомнатной квартире, то это будет уже около 16,7 тысячи гривен. Трехкомнатные квартиры в городе подорожали на 109%, до 31,4 тысячи гривен.

В Киеве средняя стоимость аренды "однушки" составляет 18,3 тысячи гривен. Это удорожание на 14%. Двухкомнатные квартиры подорожали на 22%: ежемесячная аренда обойдется около 28 тысяч гривен. Трехкомнатную квартиру в среднем сдадут за 47,2 тысячи гривен.

В Днепре стоимость аренды жилья подорожала на 10% за однокомнатное жилье (около 11 тысяч гривен в месяц). В Запорожье "однушку" можно снять в среднем за 7 тысяч гривен (на подорожание на 17%). Во Львове подорожала аренда такого жилья на 11% – до 21,1 тысячи гривен.

Единственный город, где аренда стала дешевле, – это Хмельницкий. Там снижение цены произошло на 9%, до 10 тысяч гривен в месяц за однокомнатную квартиру.

"Во многих крупных городах ощутимо переписали цены на аренду квартир – при чем преимущественно в сторону подорожания. Больше всего – в Одессе. Там за последние 6 месяцев цены максимально выросли на снимок как 1-комнатного, так и 2 и 3-комнатного жилья", - говорят аналитики.

Ранее в Госстате сообщалось, что аренда квартир в Украине с начала года подорожала на 4,5%.

Напомним, в Киеве в среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры еще в апреле составила 17,4 тысячи гривен в месяц. В то же время в некоторых районах цена будет больше. При этом, например, в Деснянском районе наименьшая средняя цена была около 9 тысяч гривен в месяц.