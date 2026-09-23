Суд бросил за решетку пьяного мажора на Porsche, устроившего кровавое ДТП в Тернополе

Фото: полиция Тернопольской области

В Тернополе суд избрал меру пресечения 21-летнему водителю Porsche Cayenne, который, по данным следствия, вызвал ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину взяли под стражу без права внесения залога

Об этом сообщила полиция Тернопольской области, передает RegioNews .

Решение суд принял в среду, 23 сентября, по ходатайству следователей Тернопольского районного управления полиции.

Авария произошла 21 сентября в Тернополе. По данным следствия, 21-летний водитель Porsche Cayenne не выполнил требование патрульных об остановке. Пытаясь скрыться, он проехал перекресток на запрещенный сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter.

В результате аварии травмы получили восемь человек, среди них — 4-летний ребенок.

Полицейские установили, что водитель Porsche находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское признание показало 2,4 промилле алкоголя.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, если такие действия нанесли потерпевшим тяжкие телесные повреждения.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье легковушка столкнулась с двумя грузовиками . В результате ДТП 35-летний пассажир Chevrolet погиб на месте. Травмированного водителя легковушки и 22-летнюю пассажирку доставили в больницу. Водители грузовиков не пострадали.