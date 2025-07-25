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Експерти підрахували вартість життя в Україні. Стало відомо, в яких п'яти містах найбільші показники

Про це повідомляє thepage, передає RegioNews.

П'ять українських міст увійшли до рейтингу "Індекс вартості життя 2025". Це Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Індекс враховує вартість оренди житла, продуктів, транспорту, комунальних послуг та інші витрати, пов’язані з щоденним життям. У цих міст показники такі:

Харків — 26.2;

Одеса — 27.5;

Львів — 27.5;

Дніпро — 29.7;

Київ — 30.7.

Орієнтовно щомісяця одна людина на життя (без врахування орендної плати) витрачає в цих містах:

Київ — 23 009 грн;

Львів — 20 157 грн;

Дніпро — 21 855 грн;

Харків — 19 848 грн;

Одеса — 20 270 грн.

Нагадаємо що раніше в Україні зросла вартість оренди квартир. Лідерами подорожчання виявились Одеса та Київ. В Одесі середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 38%, до 11 тисяч гривень на місяць. При цьому в столиці середня вартість оренди "однушки" становить 18,3 тисячі гривень. Це подорожчання на 14%.