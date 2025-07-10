В Украине запускают одну из самых больших систем накопления энергии в Восточной Европе
ДТЭК запускает из Fluence одну из самых больших систем накопления энергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение компании.
Как отмечается, ДТЭК и Fluence, мировой лидер в сфере накопления энергии, объявили о досрочном начале запуска одной из самых больших в Восточной Европе систем накопления энергии.
"Проект мощностью 200 МВт, расположенный на шести локациях, вступает в финальную фазу реализации, включающую запуск, тестирование и первый разряд батарей", - говорится в сообщении.
В целом система сможет хранить 400 МВтч электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 600 000 украинских домов в течение двух часов.
Напомним, в июне россияне обстреляли украинских энергетиков во время работ по линии электропередач.
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