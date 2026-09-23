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23 сентября 2026, 17:45

В Одессе будут заочно судить 59-летнего предателя, который воюет против Украины на Херсонщине

23 сентября 2026, 17:45
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Фото: Одесская областная прокуратура
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Одессе будут заочно судить 59-летнего уроженца Белгород-Днестровского района, которого прокуратура обвиняет в государственной измене

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина перешел на сторону России, подписал контракт с вооруженными силами РФ и участвует в деятельности оккупационных сил в Херсонской области.

По данным прокуратуры, в 2023 году мужчина заключил контракт с вооруженными силами России. После этого он стал командиром взвода одного из добровольческих батальонов, подчиняющегося российской десантно-штурмовой дивизии.

По данным обвинения, мужчина продолжает деятельность на временно оккупированной части Херсонской области. В частности, он поддерживает представителей оккупационных властей, распространяет российскую пропаганду и запугивает местных жителей возможными репрессиями.

Прокуратура инкриминирует ему государственную измену. Поскольку обвиняемый находится на оккупированной территории и продолжает свою деятельность на стороне РФ, судебное разбирательство будет проходить заочно.

Дальнейшую оценку его действиям будет давать суд.

Напомним, что суд осудил троих родственников, которые, по данным прокуратуры, выполняли задачи российской ФСБ в Киеве и Киевской области. Двое из них получили пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, третьего приговорили к 15 годам заключения.

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