В Харьковской области ликвидировали наркоплантацию с сотнями кустов конопли и мака

Фото: полиция Харьковской области

На Чугуевщине правоохранители сообщили о подозрении 48-летнему мужчине, который, по данным следствия, выращивал коноплю и мак на собственном дворе

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе обыска его домовладения полицейские изъяли более 540 наркосодержащих растений.

В начале июля полицейским офицерам Чкаловской общины поступила информация о возможном незаконном выращивании наркосодержащих растений. Правоохранители проверили полученные сведения и в рамках уголовного производства провели санкционированный обыск в домовладении 48-летнего жителя района.

На приусадебном участке полицейские обнаружили 416 растений конопли и 124 растения мака. По данным правоохранителей, мужчина ухаживал за растениями на территории собственного подворья.

Удаленные растения направили на экспертное исследование. Заключение эксперта подтвердило, что они содержат наркотические вещества.

Правоохранители также отметили, что мужчина ранее уже был судим за наркопреступления.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователи Чугуевского районного управления полиции сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины - посев или выращивание снотворного мака или конопли.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители Ивано-Франковской области разоблачили и ликвидировали канал поставки наркотических средств в Коломыйскую исправительную колонию. 35-летний житель Калуша закупал наркотические вещества, маскировал их в конфетах и паштете, после чего отправлял почтовые отправления в колонию.