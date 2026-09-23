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23 сентября 2026, 18:28

В Киеве агента спецслужб РФ и Беларуси приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену

23 сентября 2026, 18:28
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Киеве 49-летний местный житель приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, мужчина сотрудничал с представителями белорусских и российских спецслужб и передавал им разведывательные данные об украинских военных и объектах критической инфраструктуры столицы.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали, что сотрудничество мужчины со спецслужбами началось в мае 2025 года. Он переписывался с их представителями в Telegram, а внимание привлек прокремлевскими комментариями в Telegram-каналах.

В октябре 2025 года, по данным обвинения, киевлянин начал выполнять разведывательные задания. Он собирал информацию о расположении объектов в Киеве и передавал координаты представителям спецслужб.

В частности, мужчина снимал на камеру мобильного телефона периметр одной из киевских ТЭЦ. Видео он делал из окна своей квартиры. После российских обстрелов осужденный также проводил разведку вблизи объекта, чтобы собрать информацию о его техническом состоянии и последствиях ударов.

Кроме того, мужчина фотографировал местонахождение украинских военнослужащих и передавал данные об их локациях. Информацию посылал через Telegram-каналы и чат-боты, которые использовали российские и белорусские спецслужбы. Среди них, по данным прокуратуры, был чат-бот пограничного комитета Республики Беларусь.

За выполнение разведывательных задач мужчина рассчитывал на дальнейшую "эвакуацию" из Украины. К возможному незаконному пересечению государственной границы он начал готовиться заранее собрал тактический рюкзак с необходимыми вещами.

Правоохранители разоблачили его деятельность и задержали по месту жительства в Киеве.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенное в условиях военного положения, и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.

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