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23 сентября 2026, 17:58

В Киевской области сообщили о подозрении прислужнику УПЦ МП за оправдание агрессии РФ

23 сентября 2026, 17:58
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Фото: Киевская областная прокуратура
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В Киевской области гражданину Украины, который, по данным следствия, является церковным прислужником Московского патриархата, сообщили о подозрении в оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины, в частности, совершенном повторно

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным досудебного расследования, в 2022 году мужчина закончил семинарию Киево-Печерской лавры. Параллельно он работал курьером службы доставки еды.

Следствие установило, что в течение 2022-2026 годов мужчина систематически публиковал в открытых Telegram-чатах сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию против Украины и отрицал ее характер.

В частности, в марте 2022 года, уже после начала полномасштабного вторжения РФ, он называл его "не войной против Украины, а войной за Украину" и писал о якобы "освобождении Киева".

В сентябре 2025 года, по данным следствия, мужчина распространял утверждение о том, что российские войска якобы уничтожают исключительно военно-промышленный комплекс и украинскую армию.

В январе 2026 года он публично выражал пожелание, чтобы так называемая "союзная армия" смогла "освободить наш российский Киев". Впоследствии мужчина отрицал сам факт войны России против Украины, называя ее "СВО".

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, в том числе совершенное повторно.

Напомним, что в Закарпатье правоохранители разоблачили бывшего священнослужителя, который после переезда в оккупированный Севастополь присоединился к Русской православной церкви.

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