В Украине резко подорожали продукты, некоторые на 200%

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Госстата.

Так, цены на яблоки выросли за год почти в три раза (на 195,5%) до 79,5 гривен за килограмм. Капуста подорожала в 2,5 раза до 28,2 гривны за килограмм, морковь на 67,0% до 49,7 гривны за килограмм.

Яйца подорожали на 62,7% до 53,6 грн за десяток, подсолнечное масло на 37,2% до 80,6 грн за литр, мука на 36,1% до 21,7 грн за килограмм, куриное филе на 35,8% до 214,6 грн за кило.

Как сообщалось, в Украине резко подорожала аренда квартир.