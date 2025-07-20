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20 июля 2025, 13:12

В Украине может резко подорожать топливо - эксперт назвал условие

20 июля 2025, 13:12
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Фото: иллюстративное
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В Украине стоимость топлива может существенно вырасти, если Соединенные Штаты Америки введут вторичные санкции против покупателей российской нефти

Об этом сообщил топливный аналитик и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в комментарии УНИАН, передает RegioNews.

По его словам, в случае реализации такого сценария, цена на бензин и дизель на украинских заправках вырастет примерно на 10 гривен за литр. Стоимость автогаза, вероятно, поднимется на 5 гривен. Эксперт прогнозирует, что повышенные цены будут удерживаться как минимум до конца 2025 года, а после 1 января 2026 года может произойти еще один скачок, когда вступят в силу новые акцизные ставки.

Причиной потенциального подорожания является то, что быстро заменить российскую нефть на мировом рынке почти невозможно. Саудовская Аравия уже использует резервные мощности, а США, чтобы нарастить объемы добычи, потребуется минимум год. Леушкин подчеркнул, что бурение новых скважин в Штатах - процесс длительный, в отличие от стран Ближнего Востока, где добыча запускается быстрее.

На этом фоне ожидается дефицит "черного золота", что повлияет на глобальное ценообразование. Если Китай, Индия или другие крупные импортеры откажутся от закупок российской нефти из-за американского давления, баррель может временно подорожать до 90 долларов. Дополнительное давление на рынок создают и сезонные природные факторы, в частности вероятные ураганы в Мексиканском заливе.

Напомним, в Киевской области правоохранители разоблачили нелегальную нефтебазу и сеть АЗС.

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