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В Украине черешня снова стала дороже. Эксперты объясняют это, в частности, снижением урожайности

Об этом сообщает agro-business, передает RegioNews.

По состоянию на 18 июля оптовые партии черешни из местных хозяйств поступают в продажу по 150-220 гривен за килограмм. Точная стоимость зависит от качества, сорта и объема партий. Аналитики отметили, что стоимость черешни уже по меньшей мере на 10% выше, чем на прошлой неделе.

Отмечается, что стоимость черешни в Украине часто превышает показатели прошлого года. Это объясняют понижением урожайности фруктов. В частности, из-за аномальных погоды в конце весны.

"Высокая стоимость часто приводила к снижению спроса на эту ягоду. Участники рынка объясняли это тем, что конечные потребители не были готовы покупать местную ягоду по столь высоким ценам", - говорят аналитики.

Напомним, что также в Украине дорожают яблоки. Цены на некоторые сорта стоят более 100 гривен за килограмм.