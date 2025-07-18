В Украине выросли цены на лук: сколько теперь стоит килограмм
В Украине продолжают меняться ценники на овощи. Лук также вырос в цене
Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.
Продуктовая инфляция, по данным Госстата, выросла до 23,2% в июне этого года. Отдельно в овощном сегменте цены выросли на 24,2%.
Если говорить о луке, то в 2024 году средняя стоимость равнялась 24,36 гривны за килограмм. По состоянию на июнь 2025 средняя цена на килограмм лука составляет уже 31,28 гривны.
Напомним, ранее в Украине упала стоимость малины. Сейчас групповые малины поступают в продажу по 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг). Это на 15% меньше, если сравнивать с ценами в начале июля.
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