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В Україні вартість пального може суттєво зрости, якщо Сполучені Штати Америки запровадять вторинні санкції проти покупців російської нафти

Про це повідомив паливний аналітик та засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін у коментарі УНІАН, передає RegioNews.

За його словами, у разі реалізації такого сценарію, ціна на бензин і дизель на українських заправках зросте приблизно на 10 гривень за літр. Вартість автогазу, ймовірно, підніметься на 5 гривень. Експерт прогнозує, що підвищені ціни утримуватимуться щонайменше до кінця 2025 року, а після 1 січня 2026 року може відбутися ще один стрибок, коли набудуть чинності нові акцизні ставки.

Причиною потенційного подорожчання є те, що швидко замінити російську нафту на світовому ринку майже неможливо. Саудівська Аравія вже використовує резервні потужності, а США, щоб наростити обсяги видобутку, потребують щонайменше рік. Льоушкін підкреслив, що буріння нових свердловин у Штатах - процес тривалий, на відміну від країн Близького Сходу, де видобуток запускається швидше.

На цьому тлі очікується дефіцит "чорного золота", що вплине на глобальне ціноутворення. Якщо Китай, Індія чи інші великі імпортери відмовляться від закупівель російської нафти через американський тиск, барель може тимчасово здорожчати до 90 доларів. Додатковий тиск на ринок створюють і сезонні природні фактори, зокрема ймовірні урагани в Мексиканській затоці.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили нелегальну нафтобазу та мережу АЗС.