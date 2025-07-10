В Киевской области правоохранители разоблачили нелегальную нефтебазу и сеть АЗС

фото: Бюро экономической безопасности

В Киеве разоблачили нефтебазу, продававшую незаконно изготовленное горючее через сеть АЗС, расположенных на территории Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Правоохранители установили, что произведенный на столичной нефтебазе фальсификат продавали через сеть АЗС в Киевской области.

В рамках досудебного расследования детективы ведомства провели санкционированные обыски и изъяли около 280 тысяч литров горючего. Его ориентировочная стоимость составляет более 14 млн. грн.

"Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров)", - подытожили в ведомстве.

Напомним, в Киевской области на одной из нефтебаз функционировал нелегальный завод по производству бензина.