Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов: кто победил
В пятницу, 18 июля, украинский боксер Александр Усик и британский спортсмен Даниэль Дюбуа встретились на заключительной дуэли взглядов перед важным поединком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе
Видео дуэли взглядов обнародовал в сети X официальный аккаунт DAZN Boxing, передает RegioNews.
После состоявшегося в Лондоне взвешивания именно Дюбуа первым отвел взгляд, таким образом проиграв третью за неделю психологическую битву украинцу.
Во время самого взвешивания Усик показал рекордный вес – 103,1 кг, что превышает его максимальный вес перед реваншем с Тайсоном Фьюри (102,5 кг). Дюбуа оказался тяжелее 7,5 кг — 110,6 кг.
POV: You’re front row for the Undisputed Heavyweight Championship final face-off! @usykaa @DynamiteDubois— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 18, 2025
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Как известно, бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится сегодня, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой гонорар получат боксеры после поединка.