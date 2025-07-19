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19 июля 2025, 14:49

Усик и Дюбуа провели финальную дуэль взглядов: кто победил

19 июля 2025, 14:49
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фото: соцсети
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В пятницу, 18 июля, украинский боксер Александр Усик и британский спортсмен Даниэль Дюбуа встретились на заключительной дуэли взглядов перед важным поединком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе

Видео дуэли взглядов обнародовал в сети X официальный аккаунт DAZN Boxing, передает RegioNews.

После состоявшегося в Лондоне взвешивания именно Дюбуа первым отвел взгляд, таким образом проиграв третью за неделю психологическую битву украинцу.

Во время самого взвешивания Усик показал рекордный вес – 103,1 кг, что превышает его максимальный вес перед реваншем с Тайсоном Фьюри (102,5 кг). Дюбуа оказался тяжелее 7,5 кг — 110,6 кг.

Как известно, бой за титул абсолютного чемпиона мира состоится сегодня, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой гонорар получат боксеры после поединка.

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