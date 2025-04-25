Бой Усик – Дюбуа: известно, когда состоится реванш года

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Украинский чемпион Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа снова сойдутся в ринге 19 июля

Об этом сообщает издание The Ring, сообщает RegioNews.

Место проведения одного из самых ожидаемых поединков в этом году остается неизменным – Лондон и легендарный стадион "Уэмбли".

Сначала бой планировалось на 12 июля, но организаторы перенесли событие на неделю позже. В этот день запланирован большой вечер бокса в Нью-Йорке с участием звезды легкого веса Шакура Стивенсона.

Дюбуа и Усик встречались между собой в августе 2023 года. Тогда украинский победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Если украинец победит во второй раз, он снова станет абсолютным чемпионом мира.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик объявил, что планирует провести еще два поединка. После этого он завершит профессиональную карьеру и поцепит перчатки на гвоздь.