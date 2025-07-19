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19 липня 2025, 14:49

Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів: хто переміг

19 липня 2025, 14:49
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фото: соцмережі
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У п'ятницю, 18 липня, український боксер Олександр Усик та британський спортсмен Даніель Дюбуа зустрілися на заключній дуелі поглядів перед важливим поєдинком за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі

Відео дуелі поглядів оприлюднив у мережі X офіційний акаунт DAZN Boxing, передає RegioNews.

Після зважування, яке відбулося в Лондоні, саме Дюбуа першим відвів погляд, таким чином програвши третю за тиждень психологічну битву українцю.

Під час самого зважування Усик показав рекордну вагу — 103,1 кг, що перевищує його максимальну вагу перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі (102,5 кг). Дюбуа виявився важчим на 7,5 кг — 110,6 кг.

Як відомо, бій за титул абсолютного чемпіона світу відбудеться сьогодні, 19 липня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який гонорар отримають боксери після поєдинку.

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Усик Олександр поєдинок Даніель Дюбуа боксери зважування дуель поглядів
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