Отец Фьюри дал свой прогноз на реванш Усика против Дюбуа

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Джон Фьюри, отец бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри, выразил уверенность, что Даниэль Дюбуа сможет победить Александра Усика

Слова Фьюри-старшего цитирует Seconds Out, передает RegioNews.

Он отметил, что у Дюбуа есть все шансы выиграть поединок.

"Знаешь, Усику уже 38 лет. Дюбуа мощный панчер, и сам сейчас на ходу, правда? У Даниэля же есть эта нокаутирующая сила, разве нет? – сказал отец Фьюри.

"Если он на этот раз попадет по 38-39-летнему Усику, который уже дважды "сжег бак" против Фьюри – сколько у него еще сил осталось? Время Дюбуа настало, я так считаю. Я ставлю на него", – резюмировал Джон.

Как известно, в августе 2023 года Усик и Дюбуа провели первый бой – его досрочно в 9-м раунде выиграл украинец, которому в 5 раунде британец нанес откровенный удар ниже пояса.

Напомним, 19 июля украинский чемпион Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа снова сойдутся в ринге. Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ранее украинский боксер Александр Усик объявил, что планирует провести еще два поединка. После этого он завершит профессиональную карьеру и нацепит перчатки на гвоздь.