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В Министерстве обороны один из чиновников получил подозрение. Речь идет о выделенных миллионах на ремонтные работы, часть из которых не была на самом деле проведена

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Заместитель начальника группы контроля качества одного из военных представительств Министерства обороны лично подписал документы, подтверждающие якобы качественный ремонт бронетранспортеров, проведенный местным предприятием.

Однако на самом деле часть работ не выполнили. Экспертиза доказала, что несколько "отремонтированных" боевых машин непригодны к эксплуатации.

Несмотря на это, у подполковника, который отвечал за своевременный и достоверный контроль качества работ, не возникало вопросов. На основании его выводов было оплачено более 5,4 миллиона гривен.

Чиновнику объявили о подозрении по факту небрежного отношения военного должностного лица к службе. По ходатайству стороны обвинения, ему избрана мера пресечения, а также – отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее в Днепре в воинской части присвоили приборы ночного видения почти на 4 миллиона гривен. При этом по данным следствия командир все знал.