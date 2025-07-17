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В Днепре расследуют присвоение приборов ночного видения в одной из воинских частей. По данным следствия, командир все знал

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, командир одной из воинских частей Днепра знал, что его подчиненный присвоил военное имущество. Речь идет о начальнике логистики, который владеет 24 приборами ночного видения. Однако командир не сделал с этим ничего и не сообщил правоохранителям об инциденте.

В результате бездействия государству нанесен ущерб более чем на 3,8 миллиона гривен. Командиру сообщили о подозрении. Кроме того, материалы по его подчиненному вынесены в отдельное уголовное производство. По ч. 4 ст. 410 УК Украины ему грозит до 15 лет тюрьмы.

"Присвоенное военное имущество изъято и будет передано на нужды ВСУ", - сообщают в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей в Донецкой области. Он организовал выплату надбавок почти на миллион гривен. Дополнительные выплаты получали военные за выполнение боевых задач, хотя фактически они находились в тылу.