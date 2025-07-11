Народному депутату доложено о подозрении в мошенничестве на десятки миллионов гривен

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Правоохранители сообщили о новом подозрении действующему народному депутату Украины. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, народный депутат неоднократно ездил в Беларусь, где встречался с представителями бизнеса, политики и самопровозглашенным президентом страны. Ссылаясь на эти встречи, он распространял ложную информацию об отсутствии угрозы нападению российских войск с территории Беларуси.

Известно, что народный депутат использовал свои личные политические и экономические связи в Беларуси для сделок с поставкой белорусских минеральных удобрений в Украину.

Украинское предприятие уплатило средства за минудобрения, но белорусская сторона затягивала исполнение обязательств. Общая сумма договора составила 14,5 млн. грн.

"Оказавшись в зависимости от действий депутата и пытаясь получить уже ранее оплаченную продукцию, украинское предприятие было вынуждено согласиться с его условиями, заключить соответствующий договор и осуществить дополнительную оплату услуг", - говорится в сообщении.

Полученные средства – 14,5 млн. грн., нардеп использовал для приобретения трех автомобилей премиумкласса.

Правоохранители сообщили народному депутату Украины о новом подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, нардепа Николая Тищенко продлили ночной домашний арест.