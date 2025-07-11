Фото: Киевская городская прокуратура

Чиновника коммунального предприятия в Святошинском районе столицы подозревают в растрате бюджетных средств на более чем 2,1 миллиона гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, он внес ложные сведения в документы о поставках растений, которые на самом деле предприятие так и не получило. Подозреваемого задержали в рамках уголовного производства.

Речь идет о закупке саженцев деревьев и кустов, которую коммунальное предприятие осуществило весной 2023 года. Тендерная сумма составляла более 5,2 миллиона гривен. Однако следствие установило: часть товара была только "на бумаге". Именно на основании поддельных накладных были перечислены средства поставщику.

Следователи квалифицировали действия чиновника по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 4 ст. 191 (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог). Мужчине уже объявлено подозрение, ему грозит наказание в виде лишения свободы. Также подано ходатайство об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

Досудебное расследование ведут следователи Святошинского управления полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры. Правоохранители проверяют другие возможные эпизоды, связанные с бюджетными расходами предприятия.

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