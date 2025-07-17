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17 липня 2025, 17:43

Розслідування у Міноборони: бойові машини відремонтували за 5 мільйонів, а вони не заводяться

17 липня 2025, 17:43
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У Міністерстві оборони один із чиновників отримав підозру. Йдеться про виділені мільйони на ремонтні роботи, частина з яких не була насправді проведена

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Заступник начальника групи контролю якості одного з військових представництв Міністерства оборони особисто підписав документи, які підтверджували нібито якісний ремонт бронетранспортерів, проведений місцевим підприємством.

Проте насправді частину робіт не виконали. Експертиза довела, що кілька з "відремонтованих" бойових машин є непридатними до експлуатації. Вони навіть не заводяться.

Попри це у підполковника, який відповідав за своєчасний та достовірний контроль якості робіт, не виникало запитань. На підставі його висновків було сплачено понад 5,4 мільйона гривень.

Чиновнику оголосили про підозру за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби. За клопотанням сторони обвинувачення, йому обрано запобіжний захід, а також – відсторонено від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі у військовій частині привласнили прилади нічного бачення на майже 4 мільйони гривень. При цьому, за даними слідства, командир все знав.

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