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В столице сообщили о подозрении начальнице одного из отделов СКП "Киевтелесервис"

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Ее подозревают в служебной халатности при закупке сетевого оборудования для нужд коммунального предприятия.

Согласно версии следствия, в 2023 году "Киевтелесервис", подчиняющийся Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА, заключил контракт с частной компанией на поставку и настройку интернет-оборудования. Общая стоимость сделки составила 172 миллиона гривен. Впрочем, тендерный комитет, возглавляемый подозреваемой, не провел должной проверки цен на рынке. Из-за этого город переплатил более 50 миллионов гривен.

Правоохранители квалифицировали действия должностного лица по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. По делу продолжается досудебное расследование. Его осуществляют следователи Дарницкого управления полиции.

Ранее сообщалось, что в Самаре потратят более 3 миллионов на новый скейт-парк.