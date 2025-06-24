На Херсонщине ВМС Украины уничтожили катер оккупантов с десантом
Украинские военные уничтожили катер Черноморского флота России с десантом, двигавшимся вдоль западного побережья Херсонской области
Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ вицеадмирал Алексей Неежпапа.
" Уничтожен очередной катер черноморского флота с десантом, двигавшийся вдоль западного побережья Херсощины. Спасибо военным морякам за хорошую работу", – написал он.
Напомним, 22 июня бойцы ГУР успешно атаковали поезд российских захватчиков на временно оккупированную территорию Запорожской области. Защитники сожгли цистерны с горючим, предназначенным для армии РФ.
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