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С 1 июля 2025 года в Украине начнут действовать новые правила проверки статуса внутренне перемещенных лиц

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №376 Министерства финансов, передает RegioNews.

Речь идет о регулярном контроле местонахождения лиц, получающих социальную помощь как переселенцы.

Согласно новому порядку, Министерство финансов будет ежемесячно проверять, находится ли человек на территории Украины. Если выяснится, что внутренне перемещенное лицо было за границей более 90 дней подряд без уважительных причин - его могут лишить статуса ВПЛ. Вместе со статусом автоматически прекращаются все выплаты, в том числе ежемесячная финансовая помощь.

Причинами для законного пребывания за пределами Украины могут быть лечение, обучение, командировка или другие обоснованные основания, подтвержденные человеком соответствующими документами. Все выявленные нарушения будут передавать в социальные службы для принятия решения о дальнейших действиях.

Специалисты призывают ВПЛ внимательно следить за своим статусом и при необходимости обновлять данные о месте жительства. Также рекомендуют хранить билеты, справки и другие документы, подтверждающие причины выезда во избежание прекращения помощи.

Напомним, даже если арендуешь комнату: как ВПЛ могут получить компенсацию за жилье.