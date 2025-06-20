На Волыни будут судить предпринимателя, который устраивал уклонистам "туры за границу"
На Волыни разоблачили мужчину, который продавал уклонистам поездки за границу. Для этого он регистрировал их как водителей
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
В Луцке будут судить мужчину за незаконную переправку через границу четырех военнообязанных. Известно, что это 36-летний предприниматель, который имел лицензию на международные перевозки. Таким образом, он добавлял данные военнообязанных "клиентов" в качестве водителей. Впоследствии они могли уехать из Украины.
Известно, что именно таким образом состояние в течение апреля 2023 – ноября 2024 года четверо мужчин, более 100 раз пересекали границу Украины. Известно, что услугу предприниматель оценил почти в 600 тысяч гривен.
Напомним, ранее задержали жителей Закарпатья, которые хотели переправить военнообязанных за границу. Пересечь границу они планировали годовой Тиса. За "услугу" просили более 18 тысяч долларов.