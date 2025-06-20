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На Волыни разоблачили мужчину, который продавал уклонистам поездки за границу. Для этого он регистрировал их как водителей

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Луцке будут судить мужчину за незаконную переправку через границу четырех военнообязанных. Известно, что это 36-летний предприниматель, который имел лицензию на международные перевозки. Таким образом, он добавлял данные военнообязанных "клиентов" в качестве водителей. Впоследствии они могли уехать из Украины.

Известно, что именно таким образом состояние в течение апреля 2023 – ноября 2024 года четверо мужчин, более 100 раз пересекали границу Украины. Известно, что услугу предприниматель оценил почти в 600 тысяч гривен.

Напомним, ранее задержали жителей Закарпатья, которые хотели переправить военнообязанных за границу. Пересечь границу они планировали годовой Тиса. За "услугу" просили более 18 тысяч долларов.