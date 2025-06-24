Зеленский считает себя самым опытным для руководства Украины во время войны

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Президент Владимир Зеленский считает себя хоть и не самым лучшим, но самым опытным человеком для того, чтобы провести Украину через войну с РФ

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, передает RegioNews.

"Я самый опытный. Возможно, не самый лучший, всегда есть люди лучше вас. В критические моменты у меня было 20 переговоров с лидерами ежедневно. Все это нужно выстроить. Это не мелочи", – отметил Зеленский.

На вопрос журналиста, задумывался ли он над тем, чтобы передать власть другому лидеру, украинский лидер ответил, что всегда готов к этому, но не готов предать народ.

"Идет война, и моя большая обязанность — пройти эту войну вместе с моей страной. Если мой народ считает, что ему нужен другой лидер, я просто не имею права оставаться. Это факт. Да, я устал. Потому что страна воюет. И есть люди, которые так же устали, а может даже больше", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок , как только будет возможность провести выборы.

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