фото: ГСЧС Украины

В ночь на 23 июня Киев подвергся очередному массированному обстрелу со стороны российских войск — столицу атаковали ударные беспилотники и баллистические ракеты. Вражеские снаряды попали в жилые районы, больницы и объекты спортивной инфраструктуры

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, больше всего пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы Киева.

Самые тяжелые последствия - в Шевченковском районе, где полностью разрушен подъезд многоэтажного жилого дома.

Известно о четырех погибших, еще 10 раненых удалось спасти — среди них беременная женщина и двое детей.

После атаки во дворе дома вспыхнули автомобили.

В Соломенском районе спасатели потушили пожар на крыше бизнес-центра. В другой локации — тушение пожара в четырехэтажном офисном здании площадью 800 кв. м продолжается.

Также зафиксированы многочисленные возгорания на открытых территориях, вызванные обломками сбитых БПЛА. Есть повреждения нежилых построек.

Сейчас продолжается разбор завалов в Шевченковском районе. По предварительным данным, под развалинами могут оставаться люди. Всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

К ликвидации последствий привлечены все службы – ГСЧС, полиция, медики и коммунальные подразделения.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, в воскресенье, 22 июня, оккупационные войска РФ нанесли ракетный удар по городу Очаков в Николаевской области. В результате обстрела ранены три человека, среди которых двое детей.