Во время обстрела Киевщины погибла женщина, ранены два спасателя

фото: ГСЧС Киевщины

Ночью 23 июня россияне атаковали Киевщину. В результате массированного обстрела жилых и промышленных зон вспыхнули масштабные пожары

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что погибла женщина 1957 года рождения. Еще восемь человек получили ранения. Во время повторного обстрела травмированы два спасателя.

Больше всего пострадали Белоцерковский и Бучанский районы.

В городе Белая Церковь возник пожар в двухэтажном здании гостиницы, где находится частная больница. Чрезвычайники эвакуировали шестерых тяжелобольных пациентов. Общая площадь пожара составляет около 1500 кв. м. На месте аботают все соответствующие службы.

Также происходит тушение пожаров в частных жилых домах по нескольким адресам. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, этой ночью оккупанты также атаковали Киев. Пострадали жилые районы, медучреждения и объекты спортивной инфраструктуры. Известно о 4 погибших и 10 раненых.