На Полтавщине в результате удара по учебному центру ВСУ погиб военный инструктор

фотоколлаж: Змист

В результате ракетного удара по одному из учебных подразделений 4 июня погиб штаб-сержант Артем Куценко — военный инструктор, медик, доброволец, опытный защитник Украины

Об этом сообщает издание "Змист", передает RegioNews.

Артем Куценко родился 20 июня 1985 года. Он прошел путь от фельдшера до инструктора тактической медицины с опытом боевой работы в зоне АТО.

После оккупации Крыма он присоединился к проекту "Медсанбат" и обучал бойцов такмеду вместе с инструкторами НАТО.

В 2015 добровольно подписал контракт с ВСУ, служил в Десне, прошел школу сержантов и получил почетную награду Coin как лучший курсант.

Защищал Украину на передовой, в частности, под Авдеевкой и шахтой "Бутовка", а по возвращении — продолжил готовить новое поколение военных, преподавая тактическую медицину, тактику и огневую.

Прощание с Героем состоится 6 июня в 09:50 у Свято-Успенского собора в Полтаве. Семья просит приносить только живые цветы.

Напомним, в среду, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области. Ранее было известно только о раненых.

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