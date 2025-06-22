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22 июня 2025, 14:35

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 22 июня

22 июня 2025, 14:35
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 21 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 100 российских захватчиков, 9 танков, 2 ББМ, 39 артиллерийских систем, 157 БпЛА оперативно-тактического уровня и 117 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 011 490 солдат.

Напомним, стало известно, что на территории Украины находятся 695 тысяч российских военных.

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