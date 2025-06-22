Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 22 июня
За прошедшие сутки, 21 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 100 российских захватчиков, 9 танков, 2 ББМ, 39 артиллерийских систем, 157 БпЛА оперативно-тактического уровня и 117 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 011 490 солдат.
Напомним, стало известно, что на территории Украины находятся 695 тысяч российских военных.
Военные моряки уничтожили российский ShahedВсе новости »
22 июня 2025, 10:38Жирная цель: бригада "Месть" сожгла российский "Солнцепек" на Харьковщине
22 июня 2025, 08:15Сколько российских военных в Украине: ответ Зеленского
21 июня 2025, 15:05
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Зеленский ввел санкции против беглого нардепа Дмитрука и Онищенко
22 июня 2025, 15:40На Сумщине водительница легковушки врезалась в маршрутку с пассажирами: пострадали 7 человек
22 июня 2025, 15:20В Херсоне россияне убили гражданского
22 июня 2025, 15:03Россияне ударили по Никопольщине: разрушена гимназия, повреждены дома
22 июня 2025, 14:05Войска РФ атаковали Херсон: есть пострадавший
22 июня 2025, 13:45В Харьковской области оккупанты убили беспилотником мужчину
22 июня 2025, 13:10Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: как отработала ПВО
22 июня 2025, 12:45В Одесской области оккупанты уничтожили станцию экстренной медицинской помощи
22 июня 2025, 12:25Взрывы в Николаеве: мэр сообщил, что происходит
22 июня 2025, 12:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера