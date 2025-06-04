Россияне нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ на Полтавщине

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В среду, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска.

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать самого плохого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс мероприятий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, на момент удара находившихся на полигоне, выполняя учебные задания.

Известно, что ранены. Им оказывается медицинская помощь.

Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба создана специальная комиссия.

Напомним, в Полтавской области полиция получила поручение доставить в ТЦК сотни нарушителей военного учета.