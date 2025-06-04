13:06  04 июня
Военные получать компенсации за неиспользованные отпуска
12:38  04 июня
Скандал в Киеве: нетрезвый спортсмен ударил нацгвардейца на блокпосту
08:03  04 июня
На Львовщине женщина пыталась прыгнуть с моста: ее спасли
UA | RU
UA | RU
04 июня 2025, 16:11

Россияне нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ на Полтавщине

04 июня 2025, 16:11
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В среду, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений в Полтавской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска.

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать самого плохого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс мероприятий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, на момент удара находившихся на полигоне, выполняя учебные задания.

Известно, что ранены. Им оказывается медицинская помощь.

Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба создана специальная комиссия.

Напомним, в Полтавской области полиция получила поручение доставить в ТЦК сотни нарушителей военного учета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтавская область учебный центр ВСУ атака РФ Полтава
Тысячи ракет для войны: стало известно, сколько ракет сейчас РФ.
03 июня 2025, 23:15
Драпатый, Апостол, Бровди и другие: Зеленский произвел серьезные кадровые изменения в ВСУ
03 июня 2025, 21:45
В Полтавской области обломки вражеских дронов повредили коммунальное предприятие
03 июня 2025, 09:49
Все новости »
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Спецоперация Паутина: в СБУ показали уникальные кадры, как били наши дроны по российским самолетам
04 июня 2025, 17:05
"Не рожден для войны": в Полтавской области военный ТЦК саркастически ответил на женские крики
04 июня 2025, 16:40
Актриса Ирма Витовская возмутилась из-за фейка о своей смерти
04 июня 2025, 15:15
В Украину идет жара до +32
04 июня 2025, 14:59
В Тернополе почтили память детей, которых убила Россия
04 июня 2025, 14:48
Необычная операция во Львове: спасатели попали в квартиру с крыши, чтобы помочь пожилой женщине
04 июня 2025, 14:41
Суд оставил без изменений меру пресечения скандальной эксголове Хмельницкой МСЭК Крупе
04 июня 2025, 14:31
В Ровно работник СИЗО поставлял наркотики заключенным из-за романтических отношений с арестанткой
04 июня 2025, 14:20
РФ пытается прорвать оборону Сумщины пехотой без техники
04 июня 2025, 14:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »