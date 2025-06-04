Суд оставил без изменений меру пресечения скандальной эксголове Хмельницкой МСЭК Крупе

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Апелляционная палата ВАКС не удовлетворила апелляционную жалобу и оставила без изменений меру пресечения бывшей главе Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.media

"Сегодня, 4 июня, в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) состоялось рассмотрение апелляционной жалобы по изменению меры пресечения подозреваемой в незаконном обогащении бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяне Крупе. Суд ее не удовлетворил", - говорится в сообщении.

Адвокат Тарас Пошиванюк попросил изменить меру пресечения Татьяне Крупе на домашний арест или более мягкий, ведь, по его словам, пребывание подозреваемой в СИЗО в течение 8 месяцев — это слишком суровая мера пресечения.

Апелляционная палата ВАКС не удовлетворила апелляционную жалобу, оставив без изменений меру пресечения Татьяне Крупе.

Напомним, Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности. В ходе обысков у нее изъяли 5 млн долларов.