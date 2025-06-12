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12 июня 2025, 09:22

Количество пострадавших из-за ночной атаки на Харьков возросло до 15

12 июня 2025, 09:22
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фото: Национальная полиция
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В ночь на 12 июня российские войска совершили очередную атаку на Харьков, применив ударные беспилотники. Под обстрелами оказались жилые кварталы Шевченковского, Салтовского и Слободского районов города

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 15 мирных жителей, среди которых четверо детей 2, 12, 16 и 17 лет. Двухлетний мальчик госпитализирован, еще четыре пострадавших доставлены в медицинские учреждения.

В результате попаданий повреждены многоэтажные и частные дома, магазин, учебные заведения, детский сад, а также несколько автомобилей.

На местах работают полицейские, спасатели и медики, оказывающие помощь пострадавшим и фиксирующие последствия обстрелов.

По фактам очередного военного преступления следователи открыли уголовные производства.

Полиция призывает жителей соблюдать сигналы воздушной тревоги и быть осмотрительными.

Напомним, в ночь на 12 июня российские войска атаковали Харьков ударными дронами типа "Герань-2". Было известно, что в результате обстрела пострадали 14 человек.

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