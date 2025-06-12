Россияне на Херсонщине ранили 12 человек, среди них – ребенок

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За прошедшие сутки российские войска наносили массированные удары по населенным пунктам Херсонщины. Под вражеским огнем оказались десятки сел и городов области, включая сам Херсон

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов ранения получили 12 человек, среди которых один ребенок.

Атаки осуществлялись дронами, артиллерией и авиацией. Под прицелом очутилась критическая и социальная инфраструктура.

Повреждены по меньшей мере 4 многоэтажки, 18 частных домов, сотовая башня, хозяйственные постройки, газопровод и несколько автомобилей.

Пострадала территория одного из национальных парков.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.