Атака на Одесщину: враг уничтожил склады и сельхозтехнику
В ночь на 12 июня российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали склады с камышом и оборудованием для его отделки
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что огонь уничтожил помещение, два комбайна и грузовой автомобиль.
К тушению оперативно привлекли подразделения ГСЧС совместно с местными пожарными — пожар удалось локализовать и ликвидировать.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, в ночь на 12 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьковщину ударными беспилотниками. Основной удар пришелся на жилые кварталы Харькова: пострадали Салтовский, Слободской и Шевченковский районы.
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