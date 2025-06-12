Атака на Одесщину: враг уничтожил склады и сельхозтехнику

фото: ГСЧС Одесщины

В ночь на 12 июня российские войска атаковали юг Одесской области. Под удар попали склады с камышом и оборудованием для его отделки

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что огонь уничтожил помещение, два комбайна и грузовой автомобиль.

К тушению оперативно привлекли подразделения ГСЧС совместно с местными пожарными — пожар удалось локализовать и ликвидировать.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 12 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьковщину ударными беспилотниками. Основной удар пришелся на жилые кварталы Харькова: пострадали Салтовский, Слободской и Шевченковский районы.