В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю
За прошедшую неделю, с 18 по 25 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 7 120 оккупантов, а также 2 247 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 22 танка;
- 76 боевых бронированных машин;
- 289 артиллерийских систем;
- девять РСЗО;
- две установки ПВО;
- 851 единица автотехники;
- 10 единиц спецтехники.
"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 6 вражеских ракет и 982 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.
Напомним, в 2025 году российская армия уже лишилась 185 тысяч солдат.
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