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27 мая 2025, 00:57

В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю

27 мая 2025, 00:57
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю, с 18 по 25 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 7 120 оккупантов, а также 2 247 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

  • 22 танка;
  • 76 боевых бронированных машин;
  • 289 артиллерийских систем;
  • девять РСЗО;
  • две установки ПВО;
  • 851 единица автотехники;
  • 10 единиц спецтехники.

"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 6 вражеских ракет и 982 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.

Напомним, в 2025 году российская армия уже лишилась 185 тысяч солдат.

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