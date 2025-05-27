В ВСУ посчитали потери российской армии за неделю

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшую неделю, с 18 по 25 мая, Силы обороны Украины уничтожили около 7 120 оккупантов, а также 2 247 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков

Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.

За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:

22 танка ;

; 76 боевых бронированных машин ;

; 289 артиллерийских систем ;

; девять РСЗО ;

; две установки ПВО ;

; 851 единица автотехники ;

; 10 единиц спецтехники.

"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 6 вражеских ракет и 982 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.

Напомним, в 2025 году российская армия уже лишилась 185 тысяч солдат.