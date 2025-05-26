За неделю украинские пограничники уничтожили почти 200 окупантов

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В Госпогранслужбе рассказали о результатах боевой работы пограничников через неделю

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"В течение недели, с 19 по 25 мая 2025 года, бойцы Госпогранслужбы уничтожили 178 захватчиков, 210 ранили, еще 6 окупантов взяли в плен", - говорится в сообщении.

Также пограничники подбили 2 танка, 1 САУ, 1 РСЗО, 2 ББА и 126 транспортных средств врага, 5 единиц инженерной техники, 6 маломерных плавсредств. Разрушили 3 моста и переправы врага. Уничтожили 12 орудий, 1 миномет, 1 гранатомет, 72 средства связи и видеонаблюдения, 3 комплекса видеонаблюдения, 4 средства РЭБ (РЭР).

Кроме того, было ликвидировано 446 укрытий и позиций личного состава окупантов, 13 складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и имуществом.

Также военнослужащие Госпогранслужбы приземлили 418 вражеских БПЛА (в т.ч. 61 типа "Shahed-136/131").

Напомним, за прошедшие сутки, 25 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 000 российских захватчиков.