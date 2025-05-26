Нидерланды передадут Украине последний из 24 обещанных F-16

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Об этом сообщил министр обороны Королевства Нидерланды Рубен Брекельманс, передает RegioNews.

"Это означает, что все 24 F-16 в скором времени будут в Украине", – отметил министр.

Заявление прозвучало на фоне очередных российских авиаударов по Украине, которые накануне привели к гибели не менее 12 человек. Брекельманс подчеркнул важность усиления давления на Россию и максимальной поддержки Украины.

Он добавил, что Нидерланды не только передают Украине самолеты, но и обеспечивают подготовку украинских пилотов и техников, а также делятся военными доктринами по интеграции ВСУ в стандарты НАТО.

Как известно, первые F-16 прибыли в Украину в октябре 2024 года.

Напомним, во время отражения российской атаки ВСУ потеряли истребитель F-16, пилот катапультировался.