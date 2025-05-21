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21 мая 2025, 06:10

С начала года РФ потеряла 185 тысяч солдат, - Сырский

21 мая 2025, 06:10
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фото: t.me/osirskiy
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В 2025 году российская армия уже потеряла 185 тысяч солдат. Украинские воины продолжают уничтожать врага

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает RegioNews.

Он подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают бить россиян по всей линии фронта.

"185 000 — потери оккупантов с начала года. Каждый уничтоженный российский захватчик — это шаг к справедливому миру. Спасибо защитникам и защитницам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается", — подчеркнул Александр Сырский.

Главком обнародовал свежие кадры уничтожения захватчиков.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили около 7 840 российских оккупантов.

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