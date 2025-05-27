У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
За минулий тиждень, із 18 по 25 травня, Сили оборони України знищили близько 7 120 окупантів, а також 2 247 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників
Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.
За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:
- 22 танки;
- 76 бойових броньованих машин;
- 289 артилерійських систем;
- дев'ять РСЗВ;
- дві установки ППО;
- 851 одиниця автотехніки;
- 10 одиниць спецтехніки.
"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 6 ворожих ракет та 982 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.
Нагадаємо, в 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат.
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