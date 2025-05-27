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27 травня 2025, 00:57

У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень

27 травня 2025, 00:57
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень, із 18 по 25 травня, Сили оборони України знищили близько 7 120 окупантів, а також 2 247 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

  • 22 танки;
  • 76 бойових броньованих машин;
  • 289 артилерійських систем;
  • дев'ять РСЗВ;
  • дві установки ППО;
  • 851 одиниця автотехніки;
  • 10 одиниць спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 6 ворожих ракет та 982 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, в 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат.

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