У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 18 по 25 травня, Сили оборони України знищили близько 7 120 окупантів, а також 2 247 одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

22 танки ;

; 76 бойових броньованих машин ;

; 289 артилерійських систем ;

; дев'ять РСЗВ ;

; дві установки ППО ;

; 851 одиниця автотехніки ;

; 10 одиниць спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 6 ворожих ракет та 982 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.

Нагадаємо, в 2025 році російська армія вже втратила 185 тисяч солдат.