Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 26 мая

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки, 25 мая, Силы обороны Украины уничтожили 1 000 российских захватчиков, 53 крылатые ракеты, четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 51 артсистему, одну РСЗО и два средства ПВО, 264 БпЛА оперативно-тактического уровня и 92 единицы автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 981 тысячи солдат.

Напомним, в ночь на 26 мая ПВО сбила 9 российских крылатых ракет и обезвредила 288 вражеских БпЛА.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российская армия уже лишилась 185 тысяч солдат.