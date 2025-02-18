Фото: прокуратура

"Бизнесмены" ввозили в Украину авто, притворяясь благотворителями. Однако на самом деле они продавали эти авто и не платили налоги государству

Об этом сообщает Волынская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили аферистов, незаконно ввозивших автомобили под видом помощи для ВСУ. Известно, что покупали авто они в Европе, а во время пересечения таможенной границы транспорт декларировали как гуманитарную помощь. Для этого они использовали реквизиты благотворительной организации, тем самым уклоняясь от налогов.

С начала 2024 года злоумышленники ввезли более 20 автомобилей, которые затем продавали через социальные сети. Сейчас на изъятые авто наложили арест.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили аферистов , которые выманивали деньги из-за благотворительного собрания на ВСУ. Известно, что они специально искали объявления о сборе корзин на ВСУ, а затем обещали денежный перевод из Польши. Однако на самом деле они выманивали деньги. Среди пострадавших родственники военных.