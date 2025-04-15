В Киеве на Крещатике ограничат движение транспорта
С 15 по 19 апреля в Киеве частично ограничат движение автотранспорта отдельными полосами по улице Крещатик
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор", передает RegioNews.
Так, 15, 16 и 18 апреля ограничения будут действовать с 22:00 до 6:00; 16, 17 и 19 апреля с 8:00 до 17:00.
На Крещатике будут проводить текущий ремонт дорожного покрытия с поочередным временным ограничением движения транспорта в обе стороны.
В "Киевавтодоре" просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Напомним, в Киеве до 30 июня частично ограничили движение по участку Большой Кольцевой дороги – в направлении от просп. Литовского до ул. Газопроводной.
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