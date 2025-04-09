ЕС передал пограничникам Украины транспортные средства для охраны и обороны государственной границы
На днях Государственная пограничная служба Украины получила очередную партию транспортных средств от латвийского фонда «Предприниматели за мир». Передача состоялась с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвийской Республики в Украине, Директора благотворительного фонда и представителей Государственной пограничной службы Латвийской Республики
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Отмечается, что помощь направлена на усиление технического обеспечения ГНСУ, в частности, боевых подразделений в противодействии вооруженной агрессии РФ.
Представители Фонда заверили о готовности к внедрению новых совместных инициатив в сфере пограничной безопасности.
Напомним, с начала военного положения пограничников пытались подкупить более 17 млн грн.