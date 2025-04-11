Во Львовской области в одном из пунктов пропуска до мая ограничили движение транспорта
В автомобильном пункте пропуска "Шегини" временно ограничили движение для легковых автомобилей на выезд и грузовиков на въезд в Украину
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отмечается, что ограничения в движении связаны с реконструкцией пункта пропуска "Шегини" и ремонтными работами, которые будут продолжаться до первой половины мая 2025 года.
В настоящее время ограничения действуют:
- на выезд из Украины – для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;
- на въезд в Украину – для грузового транспорта.
"Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуем выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы", – говорится в сообщении ГПСУ.
Напомним, накануне на Закарпатье открыли новый пункт пропуска для оформления легковых автомобилей.
На Волыни пограничники разоблачили партию контрабанды электронных сигарет и жидкостей стоимостью почти 2 млн грнВсе новости »
10 апреля 2025, 14:55ЕС передал пограничникам Украины транспортные средства для охраны и обороны государственной границы
09 апреля 2025, 13:05С начала военного положения пограничников пытались подкупить более 17 млн грн
09 апреля 2025, 10:27
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
Оккупанты более 500 раз обстреляли города и села на Запорожье
11 апреля 2025, 07:33Интенсивность российских штурмов на Сумщине за последнюю неделю выросла на 30%, – ОВА
11 апреля 2025, 07:24В Харьковской области саперы разминировали около 180 гектаров территорий
11 апреля 2025, 07:10В Черном и Азовском морях нет российских кораблей
11 апреля 2025, 07:01Пограничники уничтожили на Харьковщине танк и несколько "буханок" оккупантов
11 апреля 2025, 06:20Россия ракетами и "шахедами" показала, насколько сильно хочет мира
11 апреля 2025, 06:00Вырубка деревьев в Карпатах на 35,5 млн грн: будут судить группу "черных лесорубов"
11 апреля 2025, 05:29Сигареты и алкоголь в партии мороженого: в Одесской области задержали контрабанду
11 апреля 2025, 05:10В Одессе работало незаконное казино: организатора отправили под суд
11 апреля 2025, 04:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию