Во Львовской области в одном из пунктов пропуска до мая ограничили движение транспорта

фото: ГПСУ

В автомобильном пункте пропуска "Шегини" временно ограничили движение для легковых автомобилей на выезд и грузовиков на въезд в Украину

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что ограничения в движении связаны с реконструкцией пункта пропуска "Шегини" и ремонтными работами, которые будут продолжаться до первой половины мая 2025 года.

В настоящее время ограничения действуют:

на выезд из Украины – для легковых транспортных средств и грузовых автомобилей;

на въезд в Украину – для грузового транспорта.

"Во избежание пробок и длительного ожидания рекомендуем выбирать другие пункты пропуска для пересечения государственной границы", – говорится в сообщении ГПСУ.

Напомним, накануне на Закарпатье открыли новый пункт пропуска для оформления легковых автомобилей.