На вооружение ВСУ поступили FPV-дроны "Громило"

фото: Министерство обороны Украины

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Этот БпАК можно использовать для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.

"Конструкционно FPV-дроны комплекса "Громило" оснащаются рамой из композитных материалов. Коптеры имеют относительно мощные двигатели, позволяющие нести боевой заряд немалое расстояние", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что комплекс "Громило" можно применять днем и ночью. Также эти летательные аппараты малоуязвимы к действию враждебных средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, недавно к использованию в ВСУ был допущен беспилотный авиакомплекс "Poseidon".